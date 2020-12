FULL STOPP: Lenge levde mange av de norske skipsverftene godt på seriebygging av offshore serviceskip til norske og utenlandske rederier, men oljeprisfallet for seks år siden satte en bom for denne virksomheten. En serie store ankerhåndteringsbåter til danske Mærsk var den siste store ordren av denne typen for Kleven Verft i Ulsteinvik. Foto: Per Eide