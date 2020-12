Høyeste rater på flere år

Ratene for containerfrakt fra Kina til resten av verden har steget til det høyeste nivået på flere år, melder Ritzau Finans og viser til rateindeksen Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), som indikerer spotprisene fra Shanghai til flere andre steder verden rundt.

Indeksen rapporteres fredag opp 4 prosent til 2.129,26 poeng.

For de tyngre rutene mellom Europa og Asia meldes det om rateoppgang på 13,5 prosent til 2.374 dollar pr. 20-fots container. Det er det høyeste nivået siden 2014, ifølge nyhetsbyrået. For bare to uker siden var raten nede i 1.644 dollar pr. container.

Danske Mærsk er blant de største aktørene på disse rutene. Shippinggigantens aksje er fredag formiddag opp 3,5 prosent til 12.800 danske kroner i København-handelen, som gir en kursoppgang på 33 prosent hittil i 2020.

Ratene understøttes ifølge Ritzau Finans av bedre balanse i markedet, drevet av rederienes coronarelaterte kutt og sterkere etterspørsel enn ventet.