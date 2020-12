TØRRLASTNEDTUR: Her 2020 Bulkers skip «Bulk Sandefjord».

TØRRLASTNEDTUR: Her 2020 Bulkers skip «Bulk Sandefjord». Foto: 2020 Bulkers

Tall fra The Baltic Exchange viser at Baltic Dry-indeksen er ned 3,5 prosent, til 1.121 poeng. Dagens fall kommer etter at indeksen falt 2,9 prosent mandag.

Capesize er den store synderen tirsdag, med en nedgang på 9,9 prosent – til 10.607 dollar.

Panamax stiger med 1,6 prosent, til 10.759 dollar. Handysize går tilbake 0,2 prosent, til 9.963 dollar, mens Supramax sniker seg opp 0,1 prosent, til 11.129 dollar.