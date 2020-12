Ber om havvind-strategi

Presidenten i Norges Rederiforbund Paul-Christian Rieber etterlyser en nasjonal strategi innen havvind.

– Vi trenger en overordnet nasjonal strategi med et klart mål om et mangfold av aktører, slik at vi kan bli en global leder innen dette markedet.

– Vi har vært gode på å overføre kompetanse og erfaringer til nye næringer før og dette kan vi klare igjen. Det sa Rieber på et webinar om fremtiden til den maritime næring med blant andre næringsminister Iselin Nybø tirsdag.

– Vi har flere eksempler på rederier som er ledende på ny og grønn teknologi. Men skipsfarten driver i et internasjonalt marked og vi trenger globale regler. Havet er internasjonalt, og IMO er viktig i denne prosessen, sa Rieber.

Støtte fra NHO

NHO-sjef Ole Erik Almlid støttet ønsket om at man raskt må få på plass en strategi for havvind.

– Aktivitet er nøkkelen. Vi roper ikke på hjelp fra myndighetene, men vi ønsker samarbeid. Næringen viser vei for hvordan vi kan få det til, sa Almlid.

Norled er et av landets største fergerederier og har vært ledende i ny maritim teknologi. De startet med batterifergen «Ampere» i 2014 og nå satser selskapet på hydrogen.

– Med hydrogen vil Norge bygge grønne arbeidsplasser og mulighet for ny eksportindustri. Det er viktig med lokale hub’er for hydrogen, derfor trenger vi tempo i denne satsingen, sa Norled-sjefen Heidi Wolden.