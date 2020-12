Hans klienter har ifølge ham hatt og har den aller dypeste sympati for Thomas Wilhelmsen og hans nærmeste familie når det gjelder Wilhelm Wilhelmsen bortgang.

– Det er, fra et rent menneskelig ståsted, lett å forstå at den pågående konflikten oppleves som en tilleggsbelastning i denne situasjonen, sier Fjell.

Om bakgrunnen for det nye granskningskravet sier Fjell:

– Etter at prosessen med å finne frem til en løsning på denne konflikten på nytt stanset, ble det i høst fremsatt et nytt krav om ekstraordinær generalforsamling til behandling av krav om gransking. Forslaget om gransking fikk støtte fra over 92 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

– Begjæringen om gransking er nå inngitt til tingretten, og vi avventer rettens beslutning. Vi ønsker derfor i utgangspunktet ikke å bidra til en offentlig polemikk knyttet til denne saken, sier Fjell.

1. desember utløp svarfristen som Thomas Wilhelmsen hadde gitt opprørerne i familien på hans bud om å overta deres aksjer i Taurus. Kusinene avviste tilbudet om å bli kjøpt ut for 1,4 milliarder kroner og gjentok i stedet at de ønsker å kjøpe ut Thomas Wilhelmsen av gruppen.