Kontrakt terminert for Havila Shipping

Havila Shippings subseafartøy "Havila Phoenix" har vært på oppdrag for DeepOcean siden 2013 under en kontrakt med fast periode frem til mai i 2023, med opsjoner for forlengelse.

Men nå er kontrakten terminert.

"DeepOcean varslet i brev datert 18.11.20 til Havila Shipping ASA at DeepOcean har intensjon om å søke beskyttelse under engelsk lov for avvikling av den engelske delen av virksomheten, og dette omfatter også det selskapet som har kontrahert Havila Phoenix", skriver Havila.

Havila Shipping vil nå tilby fartøyet for oppdrag i markedet.