Meglerhus advarer mot aksjer: – Flyr for nærme solen

Meglerhuset nedgraderer BW LPG fra hold til selg, etter at aksjen har hatt en sterk høst. Kursmålet settes på 52 kroner, opp fra 45 kroner.

For Avance Gas, hvor John Fredriksen dominerer, og Dorian LPG gjentas kjøpsanbefalingen. Joakim Hannisdahl hever kursmålet fra 24 til 30 kroner på Avance Gas, og fra 7,7 til 10 dollar på Dorian LPG.

«VLGC-spotrater er for øyeblikket de høyeste på fem år, ansporet av betydelig ineffektivitet i flåten og sterk amerikansk LPG-eksport. Vi er imidlertid redde for at den kortvarige toppen er nær, og minner investorer om historien om Icarus som fløy for nær solen. Vi har nå selganbefalinger på alle VLGC-aksjer vi dekker, og ser nedsiderisiko inn i 1. kvartal 2021», skriver Joakim Hannisdahl.

Hittil år har Avance Gas falt nesten 16 prosent på Oslo Børs, mens BW LPG er ned 14,7 prosent. De siste tre månedene har gitt en oppgang på rundt 80 prosent for Avance Gas, og en oppgang på nesten 60 prosent for BW LPG.

BW LPG LPG-grenen av shippingkonsernet BW Group.

Eier og opererer totalt 49 gasstankskip (VLGC-er.og LGC-er).

Har hovedkontor i Singapore, og konsernsjef er Anders Onarheim, som tiltrådte midlertidig januar 2020.

Fikk nåværende selskapsform etter at selskapet World-Wide kjøpte opp Bergesen i 2003.

BW LPG ble siden notert på Oslo Børs i 2013, samme år som selskapet kjøpte opp Maersk Tankers’ VLGC-flåte.