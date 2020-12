Etter en tung periode er Baltic Dry på vei oppover for tiden. Tirsdag stiger indeksen 3,1 prosent til 1.273 poeng. Capesize suser opp 6,9 prosent til 13.128 dollar og kan ta mye av æren for oppgangen for Baltic Dry.

Panamax er opp 0,4 prosent til 13.128 dollar, mens Handysize og Supramax er opp 0,7 prosent til henholdsvis 10.162 dollar og 11.501 dollar.