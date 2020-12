Odfjell Terminals Houston (OTH), der Odfjell SE eier 51 prosent, ble i forrige uke rammet av en brann på et isolert område ved pumperommet.

Brannen ble raskt slukket, men all drift ble midlertidig stanset mens skadeomfanget ble undersøkt.

Tidlige undersøkelser viser at terminalen har fått skader på enkelte systemer som er nødvendige for å opprettholde full kapasitet. Selskapet jobber nå med kunder og leverandører for å gjenoppta drift og sørge for reparasjoner som sikrer full normalisering.

OTH genererte 2,2 millioner dollar, eller 18,9 millioner kroner, i nettoresultat fra tilknyttede selskaper og joint ventures i løpet av de første ni månedene i 2020, og hendelsen «forventes å ha begrenset negativ innvirkning på Odfjell SE sitt resultat», ifølge meldingen.

Brannen var isolert til et mindre område, ingen ble skadet, og brannen førte ikke til lekkasjer eller skader på produkter lagret på terminalen, fremkommer det.