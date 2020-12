Bruker 160 mill. på de ansatte etter spesielt år

Det danske fergerederiet DFDS vil belønne sine ansatte med 50 aksjer hver for innsatsen gjennom et år preget av det rederiet omtaler som eksepsjonelle utfordringer.

Totalt vil aksjeutdelingen omfatte rundt 8.000 ansatte. DFDS estimerer den totale verdien av bonusaksjene til 110 millioner danske kroner basert på dagens aksjekurs. Det tilsvarer cirka 160 millioner norske kroner.

Aksjeutdelingen gjelder imidlertid ikke ledende ansatte som allerede har aksjer som en del av sin godtgjørelse.



«Våre ansatte har vært gjennom et eksepsjonelt utfordrende år. For å vise vår takknemlighet for deres bidrag til DFDS og våre kunder, og for å knytte sterkere bånd med våre ansatte, har ledelsen og styret besluttet å dele ut 50 aksjer til samtlige ansatte», heter det fra styreleder Claus V. Hemmingsen i en melding fra rederiet.

Penger om tre år

De 50 aksjene vil bli opptjent over en periode på tre år.

Rederiet påpeker at aksjene i de fleste land vil ble tildelt i form av såkalte fantomaksjer. Det innebærer at de ansatte som kvalifiserer for aksjetildelingen, vil motta en kontantutbetaling om tre år som tilsvarer verdien av 50 DFDS-aksjer.

DFDS-aksjen handles tirsdag ettermiddag til rundt 267 danske kroner i København-handelen.