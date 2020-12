Selskaper kombinerer flåtene i et nytt selskap

Ved å kombinere flåtene til Epic Gas og Lauritzen Kosan vil det opprettes et nytt selskap med navn BW Epic Kosan, skriver TDN Direkt.

Avtalen går ut på at at Kosan får aksjer i Epic Gas tilsvarende eierandel på 27 prosent ved at de bidrar med 34 LPG-skip i tillegg til andre eiendeler.

Transaksjonen som ventets å sluttføres i 1. kvartal 2021 vil gi en kombinert flåte på 77 LPG-skip på mellom 3.500 og 12.000 kubikkmeter. 53 fartøy er heleide med en verdi på 900 millioner dollar. Den største eieren vil være BW Group med 58 prosent av aksjene, mens Kosan vil ha en eierandel på 27 prosent og resterende er minoritetsaksjonærer i Epic.

Det nye selskapets hovedkvarter vil være i Singapore, mens København vil ha regionalt kontor. Det vil også ha kontorer i Tokyo, London og Manila.