Skal investere 7,5 milliarder kroner i øko-shipping

Denne uken forpliktet hav- og fiskeridepartementet og departementet for industri i Sør-Korea seg til en plan for å fremme teknologisk utvikling for miljøvennlige skip. Maritim forurensning skal også settes på dagsorden, ifølge planen, melder The Maritime Executive.

Finansieringspakken er på 870 millioner dollar, tilsvarende rundt 7,5 milliarder kroner, og strekker seg fra 2022 til 2031.

Strategien har fått navnet «2030 Green Ship-K Promotion Strategy» er tett linket til landets Green New Deal, som er designet for å oppnå karbon-nøytralitet. Mer spesifikt vil planen støtte utviklingen av LNG, elektrisitet og hybrid-teknologi innen shippingindustrien.

Nye skip og store salg

I prosjektet inngår en rekke nybygg, som blant annet inkluderer to elektriske skip, tre med hybrid-teknologi, to skip på blandet drivstoff og tre som driftes av hydrogen. I tillegg skal det etter planen bygges et høyteknologisk flerbruksfartøy innen 2023 og et eksisterende statsskip skal renoveres innen 2022.

Totalt vil 199 statlige skip bli erstattet og 189 nyere skip vil få nyere teknologi innen 2030 for å gli mer miljøvennlige. Siden skipene er statlig eid forventer myndighetene at byggekostnadene vil være 20 prosent lavere enn markedsprisen.

I et separat inititativ, som ble skissert samtidig, la departementene også frem en plan for å redusere maritim plast med mer enn halvparten av dagens nivå innen 2030.