Lanserer havneprosjekt til over 50 milliarder kroner

Sør-Koreas hav- og fiskeridepartement annonserte tirsdag en ambisiøs plan over ti år for å ruste opp flere havner rundt om i landet.

Prosjektet har en prislapp på 6 milliarder dollar, tilsvarende rundt 51 milliarder norske kroner, melder The Maritime Executive onsdag.

Målet med havneprosjektet er å integrere havnene mer inn i byene, bidra til økt turisme og skape ny næring. Myndighetene har allerede hatt lignende prosjekter i mindre skala tidligere, blant annet Donghae Mukho Port, der det ble laget parkarealer for innbyggerne inn mot havneområdet.

«Havnene, som et er et senter for internasjonal handel, skaper økonomisk vekst, men er også et hinder for urban vekst. Vi vil gjøre vårt beste for å integrere dette bedre», sier lederen for Sør-Koreas hav- og fiskeridepartement, Park Jun-Young.

14 havner er pekt ut som utviklingsområder og prosjektene vil deles inn i tre grupper. Den ene skal fokusere på å utvikle den maritime industrien, den andre skal ha fokus på å integrere havnene inn mot byene og den siste har i oppgave å utvikle innbyggernes interesser og kultur.

Tidligere i desember forpliktet også myndighetene i Sør-Korea seg til å investere 7,5 milliarder kroner for å fremme den teknologiske utviklingen for mer miljøvennlige skip.