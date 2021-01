Kjølig vinter i Asia gir ratefest

Noen få minutter inn i det nye året overtok John Fredriksens børsnoterte gassrederi Flex LNG den siste tilveksten til sin flåte, «Flex Freedom». Skipet settes rett inn i et brennhett spotmarked med rater som svinger mellom 150.000 og 200.000 dollar dagen.

– Som følge av La Niña har Asia fått en veldig kald start på vinteren. Desember har vært den kaldeste i Kina siden 2013, og det har vært snørekord i Japan, sier John Fredriksens LNG-sjef Øystein M. Kalleklev.

Dette har medført et skrikende behov for gass, og spotprisen gikk som en nyttårsrakett ved årsslutt i Asia.

GODE TIDER: Flex LNG-sjefen Øystein M. Kalleklev, her på Astrup Fearnleys shipping- og offshorekonferanse. Foto: Iván Kverme

Høyeste på seks år

Denne uken steg spotprisen for LNG til 15 dollar pr. million BTU (British thermal units). Oppgangen til de høyeste nivåene på seks år forklares blant annet med lave vintertemperaturer. I sommer var prisen til sammenligning helt nede i 1,80 dollar.

– Normalt handles LNG til 15 til 30 prosents rabatt til olje. 15 dollar tilsvarer en oljepris på nærmere 90 dollar fatet, en premie på hele 75 prosent til olje, sier Øystein Kalleklev.

Han viser til at gass i fjor sommer ble solgt til en rabatt på cirka 70 prosent målt mot olje.

Utviklingen i Asia betyr færre laster til Europa nå som kulden setter inn. Gasslagrene tømmes i økende tempo, slik at det er sannsynlig at vi kommer ut av vinteren med lave lagertall i Europa.

Moderne LNG-tankskip leies ut til høye rater. Men det er vanskelig å finne ledige skip. Lave gasspriser i USA gir økt arbitrasje og lange seilingsdistanser som binder opp en større del av flåten.

– På grunn av den etterspørselsdrevne veksten fra Asia, full produksjon i USA og kø i Panama-kanalen, er markedet for skip fortsatt helt utsolgt, sier Kalleklev.

Kjøpsanbefalinger

I første og andre kvartal var det krisestemning i LNG-markedet. Ratene falt fra rundt 90.000 dollar dagen ved forrige årsskifte og helt ned i 30.000 dollar dagen i mai. Utover høsten tok imidlertid markedet seg kraftig opp igjen.

Meglerhuset DNB Markets venter ifølge en analyse fra midten av desember – før den siste oppgangen i gassprisene – en «dividend yield »på 17 og 28 prosent fra Flex LNG henholdsvis i 2021 og 2022.

Dette er basert på rateanslag på 66.000 dollar pr. dag i 2021 og 79.000 dollar pr. dag i 2022.

Analytiker Jørgen Lian og hans to kolleger i shippingteamet i DNB Markets, Mats Bye og Markus Lanesskog, har Flex LNG som et av sine toppvalg på Oslo Børs.

Trioen viser til at selskapet har et solid inntjeningspotensial når markedet strammer seg til, er fullfinansiert uten større gjeldsforfall før i 2024 og at rederiet kom seg gjennom det tøffe markedet i fjor sommer mer eller mindre på cash break-even.

Kepler Cheuvreux' Petter Haugen har kjøpsanbefalinger både på Flex LNG og Höegh LNG. Han opererer med et kursmål på 107 kroner for Flex og 22 kroner for Höegh LNG.

Da børsen stengte onsdag, var kursene henholdsvis 75,10 og 15,38 kroner.