Lavere utnyttelse for Polarcus

Polarcus annonserer i en fersk børsmelding tirsdag flåteutnyttelsen for fjerde kvartal og hele 2020. Utnyttelsesgraden var 65 prosent i fjerde kvartal i 2020, mot 71 prosent i samme periode i 2019. For fjoråret sett under ett var utnyttelsen på 61 prosent, mot 79 prosent i 2019.

Seismiske kontrakter stod for 65 prosent av aktiviteten i fjerde kvartal i fjor, mot 64 prosent i samme periode i 2019. For hele fjoråret stod de for 61 prosent, mot 77 prosent i 2019.

Polarcus Nadia og Amani er ekskludert fra utnyttelses-tallene. Selskapet publiserer tallene for fjerde kvartal 2020 den 24. februar rundt klokken 07.00.