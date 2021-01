Analytiker-tro på oppgang i år

Mens shippingindeksen på Oslo Børs falt 14,4 prosent i fjor, raste shippingaksjene som Clarksons Platou Securities følger kursutviklingen i hele 26 prosent.

Det viser en oversikt som meglerhuset i Oslo har utarbeidet ved årsskiftet. Clarksons Platou overvåker 74 børsnotrerte rederier, hvorav 41 følges tett, og tallene gjelder tolvmånedersperioden fra 1. januar til 31. desember.

Det har imidlertid vært store svingninger i løpet av 2020. Rederiene som eier og driver råoljetankskip steg 35 prosent de tre første månedene av fjoråret før summen av coronaviruset og OPECs beslutning om å redusere oljeproduksjonen endret bildet.

For året under ett viser tallene at råoljetankrederi-aksjene falt 38 prosent, mens produkttankrederiene var ned 34 prosent.

STOLT-FLÅTEN VOKSER: «CTG Bismuth» er et av fem kinesisk-bygde søsterskip som nå innlemmes i Stolt Tankers etter at rederiet kjøpte 25.000-tonnerne fra Peter Georgiopoulos' selskap Chemical Transportation Group (CTG). Foto: AVIC Dingheng Shipbuilding

LNG dårligst

Dårligst i klassen var likevel LNG-rederiene med et verdifall på hele 42 prosent.

I den andre enden av skalaen på Clarksons Platou Securities liste befinner containerskipsrederiene seg. Disse oppnådde en gjennomsnittlig kursoppgang på 120 prosent.

For danske AP Møller-Maersk steg egenkapitalverdien med 36 prosent, tilsvarende en verdioppgang på hele 12 milliarder dollar, eller drøye 100 milliarder kroner, i coronakriseåret.

Blant aksjene som er notert på Oslo Børs var det gassrederiet Höegh LNG som falt mest i fjor med minus 53,5 prosent.

Men Höegh fikk en etterlengtet opptur i fjerde kvartal, da aksjen steg 54,1 prosent.

John Fredriksens skipseiende selskap SFL Corp falt 52 prosent i 2020, etterfulgt av Awilhelmsen-gruppens Awilco LNG med minus 50,9 prosent. Produkttankrederiet Hafnia falt 43 prosent og Frontline var ned 40,5 prosent.

Kjell Inge Røkkes leasingselskap Ocean Yield falt 38,7 prosent, fulgt av tankrederiene Okeanis Eco Tankers og Hunter. Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers var ned 32,9 prosent i 2020.

TENKER TANK IGJEN: – Det kan bli hyggelig å eie Frontline i 2021, sier Frode Mørkedal. På bildet VLCC-en «Front Discovery». Foto: Frontline Management

– En vinner

Blant vinneraksjene i fjor var Andreas Sohmen-Paos børsnykommer i Oslo, Epic Gas, og – litt overraskende – bilskipsrederiet og logistikkjempen Wallenius Wilhelmsen, som var opp henholdsvis 9,6 og 6,3 prosent.

Kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE i Bergen steg 3,4 prosent.

Clarksons Platou tror shipping kan bli en vinner på børsene i 2021.

Det skyldes en svært begrenset nybyggingsordrebok og forventninger om at de fundamentale forholdene vil bedre seg etter hvert som lockdown-perioden tar slutt og forholdene normaliseres.

– Verdensøkonomien ventes å skyte fart etter pandemien. Og det bør gi god økning i sjøveis handel også, sier meglerhusets analytiker Frode Mørkedal.

– Ligner 2002–2003

– Det som gjør det ekstra interessant nå er at ordreboken på verftene er den laveste på over 30 år. Verdens handelsflåte anslås å vokse 2 prosent i år, ned fra 3 prosent i fjor, og kan gå mot nullvekst de neste par årene gitt de nye utslippsreglene for C02 som bør gi økt opphugging og utfasing av gamle skip.

– Til sammenligning var flåteveksten på 9–10 prosent i årene etter finanskrisen. Det betyr at fraktratene bør bedre seg relativt raskt i denne oppgangssyklusen, sier Mørkedal.

– Faktisk ligner 2021 mer på oppgangen fra 2002–2003 da flåteveksten var like lav. Shippingaksjer gjorde det svært bra i de årene.

– Det kan bli tilsvarende hyggelig å eie Frontline i 2021, sier han.

Mørkedal tror riktignok tankmarkedet kan bli trått frem til OPEC øker produksjonen, men viser til at aksjemarkedet som kjent priser inn oppgangen før den materialiserer seg.

Anbefaler Stolt-Nielsen

På spørsmål om hvilke anbefalinger han vil gi, sier Clarksons Platou-analytikeren:

– Av norske aksjer fremstår Stolt-Nielsen som attraktiv med prising rundt halvparten av substansverdien. Dette er en typisk verdiaksje som ofte gjør det bra når utsiktene er som nå. Det er også en potensiell trigger i form av «spin-off» av kjemikalietankdelen og piggvaroppdrettsvirksometen i datterselskapet SeaFarm.

Selv sa konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen i et intervju med Finansavisen nyttårsaften at han begynner å bli ganske optimistisk.

«Hvis vaksinen virker som planlagt og man får løst logistikksiden med distribusjon og gjennomføring av massevaksineringen greit er det god grunn til å se ganske positivt på neste år og kanskje spesielt på 2022 for våre virksomheter», sa Stolt-Nielsen.