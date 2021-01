Skyhøy inntjening for containerskip

Det var ville svingninger i shipping i 2020 og et av segmentene som svingte aller mest var containerfart. Da coronapandemien rammet shippingmarkedene med full styrke i fjor vår falt ratene ned i kjelleren. I fjor høst begynte imidlertid pilene å peke oppover igjen og nå ligger inntjeningen på historisk høye nivåer.

– Containerratene har løftet seg som følge av at etterspørselen virkelig har kommet tilbake etter en kraftig nedgang etter nedstengningene i mars i fjor. På vårparten 2020 var volumene først ned rundt 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, men i høst så vi igjen en årsvekst godt inne i positivt territorium, sier shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux.

Femdobling av ratene

I oktober i fjor var volumveksten på containerskip tilbake på 5 prosent sammenlignet med oktober 2019 og ifølge Haugen er indikasjonene fra markedet at veksten holdt seg på omtrent det nivået for resten av 2020.

– I fjor vår tok først rederiene ut kapasitet av markedet som følge av det initielle etterspørselsfallet, men etter hvert som etterspørselen økte overraskende fort fikk ratene snart fart på seg, sier Kepler Cheuvreux-analytikeren.

I april i 2020 kostet det mellom 800 og 900 dollar å få transportert en standard 20 fot container fra Asia til Europa. I forrige uke hadde raten økt til mellom 4.100 og 4.300 dollar.

– Raten på denne strekningen er opp rundt 260 prosent fra slutten av 2019 og den er nå om lag fire ganger høyere enn gjennomsnittsraten de seneste fem årene.

SPÅR NEDTUR: Shippinganalytiker Petter Haugen forventer at ratene i containerskipmarkedet vil svekke seg i 2021. Foto: Kepler Cheuvreux

Venter nedtur

Petter Haugen forventer i likhet med de fleste andre shippinganalytikere at ratene i containerskipsmarkedet skal kraftig ned fra dagens skyhøye nivåer.

– Våre EBITDA-estimater på de rederiene vi dekker, Maersk og Hapag-Lloyd, er om lag i snitt 6 prosent høyere enn konsensus for 2021–22, men det er med en forventning om at ratene skal falle kraftig fra dagens nivåer. Om faktisk ratene nå skulle holde seg på dagens nivåer, hvilket ingen egentlig tror på, kan inntjeningsoppsiden være betydelig over hva også vi forventer, sier han.

Containerskip-aksjene gikk kraftig på slutten av fjoråret og aksjene er nå i ferd med å nå kursmålene til Kepler Cheuvreux.

– Etter den kraftige kursoppgang de seneste ukene ser vi nå bare en oppside på 5 prosent i Maersk. For investorer som tenker at dagens høyere rater kan vare en stund, vil det antagelig være oppside utover dette også, sier Petter Haugen.