Avance Gas har ansatt Kristian Sørensen som ny adm. direktør i selskapet. Sørensen kommer fra stillingen som adm. direktør i shipsmeglerhuset Fearnleys, en del av Astrup Fearnley-gruppen. Det opplyses i en børsmelding tirsdag kveld.

– Vi er veldig fornøyd med å få Kristian Sørensen om bord. Med hans brede erfaringer fra shipping- og LPG-markedene, vil han bli en verdifull ressurs for Avance Gas, sier John Fredriksen i meldingen.

Sørensen vil tiltre stillingen 1. april.

Meldingen om at Kristian Sørensen skal overta ledelsen av Fredriksens LPG-satsing kommer bare et par uker etter at Andreas Sohmen-Paos BW LPG tok et stort jafs av Avance Gas.

Singapore-baserte LW LPG flagget da at selskapet hadde kjøpt 5,9 millioner aksjer i Avance Gas, tilsvarende en eierandel på 9,14 prosent i Fredriksen-rederiet.

Adm. direktør Anders Onarheim i BW LPG hevdet at det var en finansiell investering, men sa at han gjerne ville ta en prat med John Fredriksen.

«For tiden er dette en finansiell investering. Generelt så ser jeg også klare fordeler med en konsolidering i vår bransje, og det er ingen tvil om at et kombinert selskap ville stå sterkt», sa Onarheim til Finansavisen i forbindelse med kjøpet.

Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i Avance Gas med en eierandel på 24,38 prosent.

Fredriksen og Sohmen-Pao er konkurrenter i mange shippingnisjer, også i frakt av flytende naturgass, LNG.

BW Group, som kom inn i gassfrakt via oppkjøpet av det tidligere Bergesen d.y-rederiet på Bergehus i Oslo, har i dag en flåte på 30 LNG-skip inkludert fire nybygg. Den totale flåten som BW Group kontrollerer teller medregnet skip i tilknyttede selskaper 400 skip.

Fredriksen hentet i fjor både rederisjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen og finansdirektør Peder Carl Gram Simonsen fra Avance Gas til tørrlastrederiet Golden Ocean. Siden da har gassrederiet midlertidig vært ledet av av finansdirektør Randi Navdal Bekkelund og kommersiell direktør Ben Martin.