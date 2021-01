Wallenius WilhelmsenWAWI har overraskende besluttet å reaktivere inntil ni av rederiets 16 fartøyer som for tiden ligger i såkalt kaldt opplag i Norge og Malaysia.

Responsen på Oslo Børs var positiv; rett før børsslutt tirsdag var kursoppgangen 10 prosent til 24,60 kroner.

For mindre enn to måneder siden sa Wallenius Wilhelmsen-sjefen Craig Jasienski at han ikke så bort fra at man kunne få en ny korreksjon i markedet for transport av nye biler og derfor valgte å beholde 16 av selskapets totalt 123 bilskip i opplagsbøyene.

«I den grad det skulle være behov regulerer vi heller litt på den kapasiteten vi allerede har tilgjengelig før vi tar noen av de 16 skipene ut av opplag», sa Jasienski da.

BELØNNET MED KURSHOPP: Konsernsjef Craig Jasienski kunne glede seg over kursoppgang i aksjen tirsdag. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Reaktiveringen av fartøyene vil finne sted i løpet av første kvartal. De skal ifølge en børsmelding erstatte kapasitet som for tiden er hentet inn gjennom kortvarige befraktningsavtaler fra eksterne tonnasjeleverandører.

– Ingen endringer

Kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Wallenius Wilhelmsen sier at det kan ta tre til fire uker å reaktivere skip i opplag, avhengig av type fartøy og hvor lenge det har vært ute av drift.

– Vi erstatter eksisterende kapasitet gjennom reaktiveringen og det innebærer ingen økning i kapasitet. Det er mer økonomisk for oss å reaktivere noe av opplagskapasiteten vår enn å inngå korte timecharter-kontrakter der ratene har vært stigende, sier Tangeraas.

Dette står i kontrast til opplysninger selskapet ga i fjor høst, da antallet skip som var kandidater for å bli levert tilbake i 2021 ble oppgitt til tre.

Om markedsutviklingen sier Tangeraas:

– Vi har ikke gjort noen endringer i utsiktene når det gjelder volumer for 2021 fra det vi kommuniserte i forbindelse med resultatfremleggelsen for tredje kvartal. Det vi ser er at oppgang i volumer fra slutten av fjoråret har noe lenger varighet enn antatt for flere måneder siden.

Norge og Malaysia

Wallenius Wilhelmsen har skip i opplag i Lyngdal og Veltlefjorden i Norge og i Labuan i Malaysia. Disse stedene egner seg godt på grunn av relativt stabile vær- og vindforhold, samt gunstig plassering i forhold til handelsruter.

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet ble hardt rammet av coronakrisen sist vinter og vår fordi bilsalget verden over stupte samtidig som flere bilfabrikker reduserte eller midlertidig stengte ned produksjonen.

I tillegg til at lastevolumet sank kraftig, falt inntektene knyttet til selskapets landbaserte operasjoner.