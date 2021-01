– Ettersom vi kjenner hverandre fra tidligere var prosessen kort og effektiv, sier den nye rederisjefen Kristian Sørensen om ansettelsen.

– Jeg har jo fulgt og kjent Avance Gas i mange år fra utsiden som skipsmegler og har hatt gleden av å gjøre forretninger med selskapet over mange år.

– I Fearnleys har jeg vært involvert i mange shippingsegmenter, men min kjernekompetanse har alltid vært innenfor LPG. Med min bakgrunn anser jeg utsiktene for LPG og LPG-shipping som spesielt interessante i tiden fremover, også som en del av løsningen for grønnere skipsfart.

– Anders Onarheim mener et konsolidert BW LPG og Avance vil bli et sterkt og flott selskap?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Du går fra en stor til en relativt liten organisasjon?

– Hverdagen blir jo noe annerledes i og med at det i Fearnleys-systemet er oppunder 200 personer med mange utekontorer, mens det er en liten organisasjon i Avance Gas. Men Fredriksen-modellen er jo å holde organisasjonene «lean and mean» for å ha optimalt fokus på det kommersielle og skape aksjonærverdier mens man outsourcer tjenester utenfor kjernevirksomheten. Det har vist seg å fungere glimrende.

På spørsmål om han er tilbudt en eierandel i Avance Gas svarer Sørensen at han deltar i selskapets opsjonsprogram.