Syvende strake dag med oppgang

Oppgangen i tørrlastratene tiltar igjen torsdag, etter langsommere fart onsdag. Baltic Dry-indeksen er opp 1,6 prosent til 1.448 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Torsdag er dermed syvende strake handelsdag med oppgang for tørrlastindeksen.

Mandag denne uken, første handelsdag i 2021, steg indeksen 0,6 prosent. Tirsdag ble det rapportert om en økning på 3,2 prosent, før oppgangen avtok til 0,5 prosent onsdag. Indeksen klatret dessuten de siste tre dagene før jul.

Panamax viser vei

Det er panamax-ratene som trekker opp torsdag, med en økning på 3,1 prosent for den gjennomsnittlige dagraten, til 12.197 dollar pr. dag. Så høye har ikke snittraten vært i dette segmentet siden begynnelsen av september i fjor.

Også ratene for de største fartøyene peker oppover. Det rapporteres en økning på 1,7 prosent for capesize-segmentet, til et daglig gjennomsnitt på 17.598 dollar. Dette er det høyeste nivået siden slutten av oktober i fjor.

Innen supramax-segmentet er det en rateoppgang på 0,1 prosent torsdag, til 11.255 dollar pr. dag i snitt.

Handysize-segmentet trekker ned med et fall på 0,3 prosent, til et snitt på 9.928 dollar pr. dag, det laveste nivået siden begynnelsen av desember.

Fjoråret

2020 ble avsluttet på 1.366 poeng for Baltic Dry-indeksen. Gjennom året var den oppe i 2.097 på det høyeste – tidlig i oktober – og nede i 393 poeng på det laveste – tilbake i mai.

Indeksens historiske toppnivå er fra 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.