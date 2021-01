LNG-rater på 350.000 dollar dagen

I mai i fjor ble det gjort spotslutninger i LNG-markedet nede i under 30.000 dollar dagen og LNG-rederiene med break-even-rater på mellom 40.000 til 50.000 dollar dagen ble påført betydelige tap. Nå er situasjonen snudd fullstendig på hodet. Skipsmeglerne rapporterer om enkeltslutninger på godt over 300.000 dollar dagen og pengene formelig renner inn i kassene til LNG-rederiene.

– Spark og Baltic-indeksen, som ble publisert fredag ligger nå på mellom 220.000 og 320.000 dollar pr. dag for spotskip, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG .

Ekstrem etterspørsel

Verdien av en stor LNG-last på fire trillioner BTU ligger på rundt 10 millioner dollar i USA. Verdien er på cirka 90 millioner dollar i Asia med med en basispris på 22,5 dollar pr. million BTU grunnet ekstrem etterspørsel blant annet på grunn av skyhøye strømpriser i Japan som følge av svært en kald vinter. Bloomberg rapportert fredag at en last ble solgt for cirka 35 dollar pr. million BTU. Det tilsvarer en oljepris på over 200 dollar fatet.

– Det er derfor ikke overraskende at vi nå ser bud på 350.000 dollar pr.dag for skip som kan laste i USA i februar. Selv om man betaler 30 til 40 millioner dollar i frakt inkludert drivstoff så har man jo traderne til salt i grøten etter lossing, sier Kalleklev.

KAN BETALE DET DOBBELTE: – Akkurat slik gassprisene er nå kan befrakterne betale det dobbelte for spotlaster, sier Øystein Kalleklev. Foto: Foto: Iván Kverme

Lar seg ikke skremme

Han tror ikke at befrakterne lar seg skremme hvis ratene skulle gå ytterligere i været.

– Akkurat slik gassprisene er nå kan befrakterne betale det dobbelte for spotlaster.

Markedet forventer imidlertid at gassprisen i Asia halveres i løpet av mars, men da er fortsatt gassprisene fem ganger høyere enn hva den var i sommer og det lever Flex LNG og Kalleklev meget godt med.

– Dette rallyet er annerledes enn tankrallyet i fjor. Her handler det om ekstrem etterspørsel og sterke spotpriser, mens i tank handlet det om ekstrem etterspørselsvikt og lave spotpriser som medførte flytende lager. I LNG tømmes nå lagrene og ingen skip lagrer gass siden spotprisene er så sterke.Det vil bety lageroppbygging i stedet for lagertrekk når situasjonen normaliseres. Så mens man viste at bakrusen kom etter tankfesten så vet vi at vi kan gå på jobb med klart hode etter dette, sier han.