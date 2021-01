Markedet for containerfrakt strammet seg kraftig til i starten av 2020 og det var en dramatisk nedgang i ratene. I 2021 ser det langt bedre ut, og en fersk analyse fra eeSea hevder at mye av tapet er tatt igjen på grunn det økte volumet i containermarkedet. «Markedet ser sterkt ut i 2021», står det i rapporten, ifølge The Maritime Executive.

Data fra eeSeas Blank Sailings Tracker viser at rederienes frakt-tabeller inneholder få blanke reiser for første kvartal i år. På de tre viktigste linjene fra øst til vest er mindre enn to prosent av reisene tomme for februar og mindre enn én prosent er tomme i mars.

Til sammenligning var 20 prosent av reisene blanke i februar i fjor, og mer enn ni prosent i mars for et år siden. I andre kvartal i år er det fortsatt svært få selskaper som har planlagt trafikken på fraktrutene, men forhåpentligvis blir det bedre enn i fjor. For et år siden, mellom april og juni, ble nesten 15 prosent av reisene kansellert av transportørene.

Oppgangen skyldes etterslep

«I første halvdel av 2020 ble tomme seilaser ansett som en måte å styre kapasiteten på under coronakrisen», uttaler Simon Sundboell, adm. direktør i den maritime leverandørkjeden i eeSea, til The Maritime Executive.

Tilbakeholdenheten har fått skylden for økningen i fraktratene og at transportørene bevisst holder kapasiteten nede for å presse opp ratene. Sundboell mener derimot at dataene de sitter på viser at det ikke er tilfelle.

«Vi ser at transportørene snapper opp det som er tilgjengelig», påpeker han.