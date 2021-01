Baltic Dry-indeksen er opp 9,7 prosent til 1.761 poeng mandag, ifølge The Baltic Exchange.

Capesize + 16,0 prosent

16,0 prosent Panamax + 4,3 prosent

4,3 prosent Handysize -0,6 prosent

-0,6 prosent Supramax +1,0 prosent

Capesize-segmentet økte med hele 16 prosent til 24.507 dollar pr. dag. Panamax økte til 13.245 dollar for ett dagsverk, mens handysize-segmentet falt tilbake til 9.778 dollar. Supramax la på seg 1 prosent til 11.430 dollar pr. dag.

Ifølge Infront har Baltic Dry-indeksen økt 107,5 prosent siste år.

I desember ble det klart at shippingguru John Fredriksen solgte et panamaxskip fra Golden Ocean . Skipet ble solgt for 9,9 millioner dollar. Pareto Securites omtalte tilbake i november tørrlastsektoren som en solnedgangsindustri.