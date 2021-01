Ocean Yields skip selges

Ocean Yield OCY selger tørrlastskipet «SBI Libra». Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

«SBI Libra» er et ultramax tørrlastskip som ble bygget i 2017, og for tiden engasjert på en langtidscharter til Scorpio Bulkers.

Scorpio Bulkers har erklært en opsjon for å selge «SBI Libra» til en tredjepart, og for dette vil Ocean Yield få inn 20 millioner dollar, cirka 171 millioner kroner, i inntekter og registrere et lite overskudd fra salget.

Leveringen av fartøyet er ventet å bli gjennomført i første kvartal 2021.