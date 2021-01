Ellevilt LNG-marked

– Det har vært bud i markedet på rundt 500.000 dollar dagen for februarlaster i USA. Den høyeste slutningen som er rapportert er imidlertid fortsatt på 350.000 dollar dagen, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG .

Og 350.000 dollar dagen er ikke hvilken som helst rate. Ifølge Bloomberg skal det være den høyeste raten som er blitt betalt i råvareshipping.

– Jeg vet ikke om dette stemmer helt for det har vært noen veldig korte oljelaster med høyere snittrater, men det er ikke tvil om at 350.000 dollar dagen er ekstreme nivåer. Break-even-ratene på LNG-skip ligger normalt på mellom 40.000 til 60.000 dollar dagen.

NYE RATEREKORDER: I forrige uke ble det sluttet LNG-skip helt oppe i 350.000 dollar dagen. Foto: Flex LNG

Skyhøye strømpriser

Det er de høye strømprisene og da spesielt strømprisen i Asia som har trukket LNG-ratene opp på nivåer som man tidligere aldri har vært i nærheten av.

– Strømprisene i Japan har gått helt av skaftet med spotpriser på over 16 kroner pr. kWh. Det er i en helt annen liga enn det vi har sett de seneste vintrene og de høye prisene sprer seg nå fra land til land. Det er polarkulde både i Asia og Europa og vi får nå en dobbelteffekt i og med at hjemmekontor betyr høyere temperaturer i private hjem samtidig som man fortsatt må holde temperaturen oppe i de ordinære kontorlokalene.

Kalleklev påpeker at det er markedene i Asia som er spesielt sårbare.

– Det finnes omtrent ikke lagre av gass i Asia. Slik det er nå er de helt avhengig av import og kjøp av spotlaster primært fra det amerikanske markedet.

Lange seilingsdistanser

Det betyr lange seilingsdistanser og distansene blir definitivt ikke kortere av at det for tiden er store køer i Panamakanalen.

– Panamakanalen er fullstendig utsolgt. Den ble i sin tid bygd primært for å håndtere containertrafikk og ble aldri laget for veksten i LNG- og LPG-trafikken. De enorme køene betyr at mange av skipene må gå rundt Kapp det gode håp og det øker seilingsdistansene med cirka 50 prosent, sier Kalleklev.

Hovedgrunnen til at LNG-ratene er der de er i dag er at det for tiden er ekstremt vanskelig for befrakterne å få tak i skip.

– 350.000 dollar dagen trenger ikke å være taket i markedet. Naturgassprisen i USA er under 3 dollar mens den er cirka 30 dollar i Asia, men vi har sett handler på nærmere 40 dollar. Dette betyr vanvittige marginer for traderne. Gass har gått fra å være et regionalt til et globalt produkt. Et snøfall i Japan påvirker nå de europeiske gassprisene, som igjen betyr at vi har fått en helt ny dynamikk i markedet.

Flex LNG har i dag ni av tolv LNG-skip eksponert mot spotmarkedet.

– Vi har fire skip som er direkte eksponert mot spotmarkedet og i løpet av januar får vi levert to nybygg som går i spotmarkedet. I tillegg har vi ytterligere tre skip på indeks, som også innebærer en betydelig spoteksponering. Slik det ser nå nå kommer første kvartal 2021 til å bli et meget godt kvartal for oss, sier Øystein Kalleklev.

BETYDELIG NEDSIDE: – Det er en helt åpenbar nedside på fraktratene i gassegmentene, sier Petter Haugen. Foto: Kepler Cheuvreux

Høy betalingsvillighet

Shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux skriver i en oppdatering til meglerhusets kunder om et teoretisk ratenivå i LNG-markedet på ekstreme 2 millioner dollar pr. dag.

– Når jeg skriver «rate ceiling» på 2 millioner dollar pr. dag så snakker jeg om hva råvareprisene impliserer av betalingsvillighet dersom man finner et skip og all super-profit ender hos reder. Det er ikke faktisk gjort noe på 2 millioner pr. dag men som jeg også skrev i forrige uke, før man så slutningen på 350.000 dollar dagen, så er det alltid relevant å følge med på hva betalingsvilligheten hos lasteeier faktisk er, sier han,

Akkurat nå er det ifølge Haugen strømprisene i Asia, som nå er på nesten 20 kroner pr. kWh, som styrer gassprisene.

– Dette er tilfelle i LNG, men trolig også LPG som er «altfor dyrt» når man legger den vanlige oljeprispariteten til grunn. Derfor er det også en helt åpenbar nedside på fraktratene i gassegmentene hvilket alltid er god grunn for bekymring.

Kepler Cheuvreux-analytikeren mener at det er lite sannsynlig av dagens ratenivåer kan holde mer enn noen få uker og kanskje enda kortere.

– Vår motivasjon for å anbefale kjøp av LNG og LPG-aksjer er følgelig basert på en lengre investeringshorisont hvor den mest relevante implikasjonen av dagens høye rater nettopp er at dette er en markedstilstand som kommer til å inntreffe hyppigere over de neste årene da den underliggende balansen i begge markedet blir bedre år over år, sier han.