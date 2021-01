Håper å høste i «perfekt storm»

Oslo-noterte Awilco LNG har to 2013-bygde gasstankere for frakt av flytende naturgass - «WilPride» og «WilForce» - som begge har vært på 3-4 måneders timecharterkontrakter siden i fjor høst.

Dagratene er henholdsvis 50.000 dollar og 80.000 dollar, men med vektede snittrater på rundt 200.000 dollar, ifølge Clarksons Platou, og enkeltslutninger vesentlig høyere, er det nå duket for betydelig høyere inntjening.

– «WilPride» er i slutningsposisjon og vi håper å lande en god kontrakt på henne ganske snart, sier Awilco LNG-sjef Jon Skule Storheill til Finansavisen.

Han påpeker at skipet vil kunne laste i USA, hvor aktiviteten er høyest, i midten av mars.

«WilForce» blir åpen i mars etter at skipet gikk inn på en 90-dagers kontrakt sent i fjor høst. Dermed gjenstår det litt tid før også dette fartøyet kan kaste seg inn i det hete spotmarkedet.

SNART KLAR FOR RATEFEST: Awilco LNGs gasstankskip «WilPride», som sammen med søsterskipet er finansiert gjennom en leasingavtale med kinesiske CCB Financial Leasing. Foto: Awilco LNG

Høyere forventninger

Om «WilPride» sluttes fra USA til Asia til 200.000 dollar pr. dag og skipet i tillegg må seile rundt Kapp det gode håp på grunn av køen i Panamakanalen, vil turen kunne ta cirka 75 dager og gi inntekter på om lag 15 millioner dollar - 128 millioner norske kroner.

Til sammenligning prises Awilco LNG til 250 millioner kroner på Oslo Børs etter en oppgang på 50 prosent den seneste måneden.

– Rateforventningene til 2021 er dramatisk høyere nå enn for bare noen uker siden da aktørene har sett at det tilsynelatende voldsomme overskuddet av LNG har funnet kjøpere og at det skal lite til før aktørene ikke får sikret seg skip, sier Storheill.

Han mener det kan virker som at gasskjøperne er blitt vant til overskudd av LNG og derfor ikke har latt seg påvirke av nyheter om kaldt vær, produksjonsproblemer på flere anlegg og forsinkelser i Panamakanalen.

– Til sammen har dette gitt en perfekt storm som gjør at gassprisene i Østen har nådd nye topper, sier han.