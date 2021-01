Tar igjen det tapte etter børskollaps

Tor Olav Trøim og Golar LNG har jobbet lenge med å dele opp selskapet for å synliggjøre verdien og gjøre det mer aksjonærvennlig

I september i fjor var det tett på en børsnotering av «spin-offen» Hygo Energy Transition, som det eier sammen med Stonepeak Infrastructure Partners.

Det ble imidlertid skrinlagt da Hygos toppsjef Eduardo Antonello ble siktet for korrupsjon i tiden han var direktør i Seadrill. En intern granskning som er gjennomført i etterkant avdekket ikke noe som tilsa at Hygo hadde vært involvert i korrupsjon.

Siktelsen kom som et sjokk på markedet. I tillegg til den strandede børsnoteringen, endte det med et kursras på over 30 prosent for Golar LNG og en terminert avtale med Norsk Hydro.

Etter å ha jobbet på spreng med alternativer for Hygo ble det onsdag klart at selskapet selges til New Fortress Energy i en avtale som priser egenkapitalen til 2,2 milliarder dollar.

I forbindelse med emisjonen, som var planlagt i forbindelse med børsnoteringen, ble Hygo priset til mellom 1,8 og 2,1 milliarder dollar før penger.



Børsrally

«Transaksjonen er derfor også innvannende for Golar LNG ettersom vi tviler på at en bedre IPO-pris kunne blitt oppnådd i løpet av de neste 3-6 månedene», skriver Fearnley Securities i en oppdatering publisert lynraskt etter meldingen om salget.

Selv om Golar må nøye seg med 50 millioner dollar i kontanter, påpeker meglerhuset at det får aksjer i New Fortress Energy verdt 1,1 miliarder dollar - tilsvarende 11 dollar pr. aksje.

«Forvent rally i Golar LNG på dette», konkluderte meglerhuset, og fikk helt rett.

Kort tid etter børsåpning i USA var aksjen opp 14,79 prosent til 14,05 dollar og er dermed høyere enn det kursen var etter at nyheten om børsnoteringen av Hygo ble sluppet i september.

Fearnely har en kjøpsanbefaling på Golar LNG og et kursmål på 18 dollar.

Selger Golar LNG Partners

I tillegg til Hygo selges også Golar LNG Partners. Samlet transaksjonsverdi er fem milliarder dollar.

Før transaksjonen eier Golar LNG 50 prosent av Hygo og vel 30 prosent av Golar LNG Partners, som også føk opp på børs.

– Vi i Golar LNG er veldig stolte av Hygos prestasjoner i å bygge en ledende brasilansk LNG til kraftvirksomhet. Vi tror kombinasjonen med NFE vil gjøre det mulig for virksomheten å styrke fotavtrykket ytterligere og akselerere visjonen om å levere kullfattige energiløsninger globalt, sier Trøim i meldingen fra Golar.