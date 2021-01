Bare elendighet i stortank

Ratene i storankmarkedet har i løpet av den seneste uken falt ned i under 10.000 dollar dagen. Snittraten ligger på 9.800 dollar, mens inntjeningen på standardstrekningen fra Gulfen til Kina er nede i 6.600 dollar dagen. Dette betyr at rederier med skip i spotmarkedet taper store penger hver eneste dag. John Fredriksens Frontline har break-even-rater på sine VLCC-er på rett i underkant av 22.000 dollar dagen.

– Tankmarkedet er fortsatt veldig svakt og ikke har fått tatt del i den markante bedringen som har funnet sted innenfor LNG, LPG og nylig også deler av bulkmarkedet, sier senioranaytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Lave transportvolumer

Tankmarkedet sliter ifølge Hammer fortsatt med for lave transportvolumer.

– Verdens oljehandel kollapset med over 20 prosent bare i løpet av noen måneder da Opec og andre oljeprodusenter måtte kutte produksjonen for å tilpasse seg den nye coronahverdagen.

Markedet hadde vært ekstremt sterkt i forkant av produksjonskuttet og dette er en av hovedårsakene til at markedet nå er svakt.

– Tankmarkedet ligger langt bak i køen med hensyn til justeringer som følge av pandemien. Produksjon og eksport har kommet noe opp igjen, men eksporten er fortsatt over 10 prosent under fjorårets nivå. Mindre tonnasje bundet opp til flytende lager, fordi oljemarkedet er i bedring, gir paradoksalt nok et negativ utslag for tank i det korte bildet på grunn av økning av den operative flåten.

KATASTROFERATER: VLCC-ratene østover fra Gulden er nå nede i 6.600 dollar dagen. Foto: DHT

Bedring i oljemarkedet

Oljemarkedet er imidlertid i klar bedring og det mener Arctic-analytikeren er gode nyheter også for tankrederne.

– Verden underproduserer olje med 2-3 millioner fat pr. dag etter våre anslag og lagrene faller kraftig både på vann og land. Den markante oljeprisoppgangen er et viktig signal her. Lavere lager vil etter hvert øke importbehovet og der er det absolutt lys i tunnelen

Hammer mener at oljeforbruket er den viktigste driveren for tankmarkedet i det korte bildet.

– Til tross for mye negativt fokus rundt corona så er det i bedring på verdensbasis, mye fordi forbruket i Asia nå er tilbake på før-coronanivå. Siden denne regionen importerer det aller meste av sitt konsum så er en fortsatt positiv utvikling her svært viktig, sier han.

Ifølge Ole-Rikard Hammer bør det være gode nyheter for tankaktørene at både kinesisk og indisk økonomi nå viser styrke igjen.

– Svært kaldt vær i Asia, og også Europa og deler av USA er fortsatt bra for oljeforbruket selv om gass er først i køen. Så fremt dette fortsetter så tror vi på en viss positiv ratebevegelse før påske. Dog skal ingen forvente at tank følger noen av gassmarkedene til ekstreme nivåer. En ny coronabølge i Asia er hovedrisikoen i tank som de fleste andre markeder.