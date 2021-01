Jakob Hatteland laster opp i Belships

Jakob Hatteland har gjennom sitt selskap Jahatt kjøpt to millioner aksjer i Belships til 5,75 kroner pr. aksje – som vil tilsvare et kjøp på 11,5 millioner kroner.

Fra før eier Hatteland 11 millioner aksjer i selskapet gjennom Jakob Hatteland Holding, tilsvarende 4,8 prosent av aksjene. Etter fredagens handel sitter han på 5,69 prosent, og må dermed flagge eierandelen.

Hatteland har gjennom sin karriere bygget opp og solgt en rekke selskaper, der det mest kjente er selskapet Autostore, som ble solgt for om lag fire milliarder kroner. I dag driver investoren familiekonsernet Hatteland som årlig omsetter for over en milliard kroner.

Ved lunsjtider fredag har Belships-aksjen steget opp tre prosent til 6,95 kroner.