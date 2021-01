Dobler til fire nybygg

De to siste skipene i serien, som rederiet sendte børsmelding om bestillingen av mandag, skal leveres mot slutten av 2022 og i første kvartal 2023. Det vil øke flåten til 17 fartøyer i VLGC-klassen; Very Large Gas Carrier.

Selskapet viser til at det er gode utsikter i fraktmarkedet for flytende petroleumsgasser, støttet av vedvarende sterk LPG-eksport fra USA og en voksende etterspørsel i Asia.

Lastekapasiteten oppgis til 91.000 kubikkmeter for hvert av skipene. De kan benytte LPG som drivstoff, noe som gir en betydelig utslippsreduksjon, men kan alternativt også bruke lavsvovelholdig drivstoff.

Samme verft

De to første gasstankerne ble bestilt på samme verft i Sør-Korea for vel et år siden, i desember 2019. Disse skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022.

Clarksons Platou Securities anslo den gangen prisen på nybyggene til 79 millioner dollar, tilsvarende 679 milliarder kroner pr. stykk.

Nå skal Fredriksen-gruppen etter hva Finansavisen forstår ha fått skipene noen få millioner dollar rimeligere. Trolig ligger totalinvesteringen rundt 313 millioner dollar.

Avance Gas oppgir ikke kontraheringsprisen, men karakteriserer den og betalingsbetingelsene som attraktive og venter at det skal gå greit å få finansieringen på plass uten at det vil ramme utbyttekapasiteten.

Nyheten om kontraktsinngåelsen kommer kort tid etter at Andreas Sohmen-Paos BW LPG kom inn på eiersiden i Avance Gas og Fredriksen hentet Fearnleys-sjefen Kristian Sørensen som ny rederisjef. Sørensen begynner i jobben 1. april.

Ny sjef

«Vi mener LPG-markedet er veldig interessant og at Avance Gas har en solid posisjon med sin moderne flåte og kontrakter om to nybygg for levering i år og neste år. Kristian passer godt inn i selskapets videre vekstambisjoner», sa Fredriksens nære medarbeider på shippingsiden, Marius Hermansen til Finansavisen i forbindelse med ansettelsen av Fearnleys-toppen.

Rederiet har i dag en flåte på 13 seilende LPG-gasstankere av typen VLGC. Siste uke lå inntjeningen i spotmarkedet i overkant av 86.000 dollar pr.skip pr. dag.

Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i Avance Gas med en eierandel på 24,38 prosent, mens BW LPG eier 9,14 prosent.

På Oslo Børs falt aksjen 8,14 prosent til 39,50 kroner midt på dagen mandag.