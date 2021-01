Nedturen fortsetter for Baltic Dry

Baltic Dry-indeksen går tilbake 0,8 prosent til 1.740 poeng, ifølge The Baltic Exchange.

Mandag var tredje virkedag på rad at indeksen falt, etter at han den hadde steget konstant siden 21. desember. Indeksen dekker fraktratene for tørrlast som jernmalm, korn og kull.

Capesize går tilbake 1,9 prosent, til 23.541 dollar. Panamax kryper derimot oppover med 0,1 prosent, til 13.223 dollar.

Handysize stiger med hele 0,2 prosent, til 9.798 dollar. Mens supramax-segmentet øker med 0,8 prosent, til 12.051 dollar.