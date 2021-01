Henter nye 300 mill. i garasjesalget

Scorpio Bulkers har inngått en avtale om å selge de to 2015-bygde ultramax-fartøyene «SBI Leo» og «SBI Lyra» for tilsammen cirka 35 millioner dollar, opplyser selskapet i en melding tirsdag.

Det tilsvarer cirka 300 millioner kroner.

Kjøperens identitet oppgis ikke. Levering av «SBI Leo» og «SBI Lyra» vil finne sted nå i første kvartal.

Salgene gjøres i forbindelse med at Scorpio Bulkers kvitter seg med tørrlastflåten for å ta steget inn i havvind under det foreslåtte navnet Eneti.

I forrige uke kvittet selskapet seg med 2017-bygde «SBI Libra»: