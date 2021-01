Tank til bunns, nytt rateløft i tørrlast

Det er bedre tider for tørrlastrederiene, som har opplevd en solid rateøkning den siste måneden. Særlig gjelder dette de store skipene, capesizecarriere som blant annet benyttes mye i malmfarten fra Brasil og Australia.

Mens råoljetankrederiene har hatt et inntjeningsfall på opptil 73 prosent målt i timecharterinntjening pr. skip pr. dag i spotmarkedet siden 20. desember, peker pilene motsatt vei for skip som frakter malm, kull, korn og andre tørrlastvarer.

Ifølge Clarksons Platou Securities har timecharterraten for store bulkcarriere steget med 71 prosent til 25.600 dollar pr. skip pr. dag den siste måneden.

STOR FLÅTE: John Fredriksens tørrlastsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen styrer Golden Oceans tørrlastflåte fra rederens lokaler på Aker Brygge. Foto: Iván Kverme

Enorme forskjeller

Det er nesten en dobling målt mot snittinntjeningen for capesizecarriere de siste 12 månedene.

Mens en råoljetanker på 300.000 dødvekttonn i dag oppnår cirka 5.000 dollar pr. dag i spotmarkedet, seiler capesizebulkcarrieren inn over fem ganger så mye i dagrate.

Nødvendighetsraten for at disse skipene skal drives i kontantmessig balanse ligger på henholdsvis vel 20.000 og rundt 14.000 dollar dagen.

Også tørrlastskip i panamaxklassen tjener bedre, men oppgangen her er adskillig mindre; 14,9 prosent til 14.500 dollar dagen. Supramaxratene er opp 4,4 prosent til 12.100 dollar pr. skip pr. dag.

Oslo-rederiet Belships tar levering av nybygget «Belfast», en 54.000-tonner, fra Imabari-verftet i Japan fredag. Den første reisen er avtalt til over 13.000 dollar dagen.

– Så nå er markedet sterkt med tanke på at vi egentlig er inne i lavsesongen, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård.

KJØPSANBEFALINGER: Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Kursmål opp

Pareto Securities endrer ifølge en sektorrapport onsdag kursmålene på enkelte tørrlastaksjer. Analytikerne oppjusterer Golden Ocean Group fra 45 til 55 kroner pr. aksje, og 2020 Bulkers til 81 kroner pr. aksje.

Meglerhuset trekker frem disse to selskapene som kjøpskandidater og peker på at de er i god posisjon til å kunne kapitalisere på det bedrede markedet.

Midt på dagen onsdag ble Golden Ocean-aksje handlet for 46,70 kroner, opp 16,8 prosent fra siste børsdag i fjor. Tor Olav Trøims 2020 Bulkers har steget 18 prosent til 69,60 kroner i samme tidsrom.

Kursmålet på Belships oppjusterers til 6,8 kroner fra tidligere 6,4 kroner pr. aksje. For Star Bulk, som tidligere også var notert i Oslo etter oppkjøpet av Arne Blystads Songa Bulk, oppjusteres kursmålet til 12 dollar fra 9 dollar.

«Hold»-anbefalingen gjentas for Belships, Goodbulk, Diana Shipping og Star Bulk.

– Kan avvente

– Vi har vært skeptiske til kullvolumene, men der har man sett bra oppsving i etterspørsel og ikke minst priser på grunn av kaldt vær i nordøst-Asia, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til Finansavisen.

Han venter at dette er midlertidig, og tror også generelt det er en slags «post-corona» re-stocking av diverse lagre som gjør at ratene er såpass sterke som de er nå.

I sin oppdatering anbefaler meglerhuset at man fortsatt skal være investert i Golden Ocean og i 2020 Bulkers.

– For de andre selskapene vi har dekning på mener vi prisingen er mindre attraktiv, og at man kan avvente litt med å kjøpe seg inn, sier Haavaldsen.

– Langsiktig er det så klart en veldig lav ordrebok, noe alle er inne på. Det tegner jo et OK bilde for de neste årene, sier Pareto-analytikeren.