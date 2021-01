Meglerhus oppjusterer kursmålet på BW Offshore

ABG Sundal Collier oppjusterer ifølge en analyse kursmålet på BW Offshore til 55 kroner fra 45 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne beholder kjøpsanbefalingen på aksjen.

«Vi forventer at fjerde kvartal vil være på linje med tredje kvartal og at estimatene i 2021 vil være marginalt bedre enn estimatene for 2020», skriver meglerhuset.

Det seneste året har aksjen falt 32 prosent på Oslo Børs.