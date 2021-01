Gjennomsnittlig kamsarmax-inntjeninger i løpet av de første tre ukene i 2021 har nådd 14.100 dollar pr, dag. Det er den sterkeste starten på året siden 2014, skriver Klaveness Combination Carriers i en pressemelding fredag.

Ingen svaner

– I fravær av nye «black swan»-hendelser, tror vi at 2021 vil levere etterspørselsvekst som overstiger flåtens vekst, sier leder for Klaveness Research, Peter Lindström.

Ifølge Lindström er markedet drevet av at den globale jernmalmeksporten nådde all-time high i desember, at Kina har begynt å importere kull, og sterk korneksport i USA. Analysesjefen mener også at handelsutsiktene for alle de viktigste tørrlastvarene er lyse.

– Vi er sikre på at kull vil hente inn en stor andel av det tapte terrenget i år. Ved starten av året vil drivkreftene for økt kullhandel være energiunderskuddet i Østen, mens mot slutten av året vil den største driveren være innhentingen etter pandemien, sier Lindström.

Linstrøm sier videre at eksporten av jernmalm sannsynligvis vil øke sekvensielt de siste tre kvartalene av året når den brasilianske eksporten kommer seg. Mens han forventer at korneksporten vil vokse fra et allerde høyt nivå til en ny all-time high i løpet av 2021.