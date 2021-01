Havila Kystruten klar til sommeren

Det Per Sævik-eide selskapet Havila Kystruten har fått nye leveringsdatoer for to av skipene som er under bygging i Tyrkia.

Tersan-verftet ser nå for seg levering av skipene rundt månedsskiftet mai/juni. Etter levering vil det ta noen uker å få dem til Norge og klargjøre dem for drift. Dermed ligger skipene an til å komme i drift fra sommeren av.

Adm. direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, beklager forsinkelsene, men er glad for at det nå er et konkret tidspunkt å se frem til.

– Så snart vi har tatt levering av skipene vil vi seile skipene til Norge og starte seilingene langs norskekysten, sier han.

HÅPER PÅ VAKSINERING I HØYT TEMPO: Adm. direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten. Foto: HAVILA KYSTRUTEN

– Hvordan venter dere at 2021-sesongen blir?

– Slik vi ser situasjonen i dag vil også 2021 bli et annerledes år, og kanskje ikke så ulikt 2020. Men la oss håpe på at vaksinering skjer i høyt tempo og at vi får god effekt av det ut på året, sier Havila Kystruten-direktøren.

Forsinkelser

Opprinnelig bestilte Havila Kystruten to fartøyer fra det spanske verftet Barreras og to fra Tersan i Tyrkia.

Det spanske verftet kansellerte imidlertid sine to kontrakter i 2019, og alle de fire skipene bygges nå hos Tersan.

De to første skipene, «Havila Castor» og «Havila Capella», skulle seile fra nyttår, men coronapandemien har gitt verftet i Tyrkia utfordringer.

Dette skyldes restriksjoner fra myndighetene knyttet til blant annet begrensninger i reiseaktivitet og tidvis lock-down. Pandemien påvirker også underleverandørene med både forsinket utstyr og færre arbeidere som kan være på verftet.

– Forsinkelsene hadde vært mer utfordrende i et normalmarked, men coronaen gir også reiserestriksjoner slik at færre kan reise både til Norge og i Norge enn i et vanlig år, sier Myrvoll.

Leveringstidene som selskapet nå har mottatt er basert på at det ikke blir ytterligere problemer som følge av covid-19 utover det selskapet har i dag.

Salgs- og markedssjef Sakir Erdogan ved Tersan understreker at coronapandemien fortsatt pågår og at de hele tiden må forholde seg til hva som skjer med blant annet restriksjoner fra en rekke land.

– Leveringstiden er ut fra det vi vet nå, og avhengig av utviklingen i pandemien kan vi måtte justere planene våre, sier Erdogan i en pressemelding.

Trenger ikke full kapasitet

Myrvoll sier at den seneste utviklingen med det muterte viruset gir grunn til uro.

Ut fra hans ståsted ser det ikke ut til at det trengs full kapasitet på kystruten mellom Bergen og Kirkenes de kommende månedene.

Interessen for skipene har imidlertid vært god.

– Det har vært svært god interesse fra reisebyråer og agenter for de nye skipene våre, og vi er naturlig nok spente på om folk får reise og hva sommeren vil bringe, sier Myrvoll.