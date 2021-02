MYE SOM GJENSTÅR: «Havila Castor» og «Havila Capella» - de umalte skipene - skulle i henhold til avtalen med det tyrkiske verftet vært levert og satt i trafikk ved årsskiftet. For to uker siden opplyste rederiet at leveringen nå var planlagt til sommeren. Men dette bildet, som er lastet ned fra en film verftet selv tok sist fredag, tyder på at det fortsatt gjenstår betydelige arbeider før skipene er seilingsklare. Foto: Tersan