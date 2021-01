DNB senker shippingkjempe

DNB Markets har nedgradert A.P. Møller-Mærsk fra hold til selg, melder Ritzau Finans.

Ifølge Bloomberg er kursmålet imidlertid oppjustert fra 11.900 til 12.500 danske kroner.

B-aksjen til den danske shippingkjempen handles til 13.300 danske kroner i København-handelen tirsdag.

Mandag falt den danske tungvekteraksjen 4,7 prosent til 13.660 kroner som følge av at ratene for containerfrakt fra Asia til resten av verden har falt for første gang på 15 uker.

Sydbank-analytiker Mikkel Emil Jensen påpeker overfor det danske nyhetsbyrået at Mærsk fortsatt er svært følsom for endringer i fraktrater og drivstoffpriser.

Nylig har Berenberg og JPMorgan kommet med oppdaterte kursmål som indikerer fortsatt stor oppside for Mærsk-aksjen.

10. februar offentliggjør A.P. Møller-Mærsk rapport og regnskap for fjerde kvartal 2020.