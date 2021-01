Ratefallet øker i styrke

Tørrlastratene går i utforbakke denne uken. Mandag ble tørrlastindeksen Baltic Dry rapport ned 2,5 prosent, tirsdag var nedgangen på 6,0 prosent, og onsdag tiltar nedgangen. Indeksen er ned 7,2 prosent til 1.540 poeng, ifølge TDN Direkt.

Det er det laveste nivået siden 7. januar.

For de største skipene er ratenedgangen tosifret onsdag. Capesize-ratene meldes ned 14,1 prosent til 17.790 dollar pr. dag i snitt. Så sent som i forrige uke var ratesnittet over 25.500 dollar.

Panamax-ratene faller også onsdag – det meldes om en gjennomsnittlig dagrate på 13.471 dollar, ned 1,0 prosent.

Handysize-ratene er derimot opp 1,0 prosent til 10.432 dollar pr. dag, mens Supramax-ratene rapporteres opp 0,4 prosent til 12.796 dollar pr. dag.

All-time high og low

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen dekker ratene for frakt av tørrlast som jernmalm, korn og kull.

Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng.

All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.