Resultathopp for 2020 Bulkers

I fjerde kvartal 2020 omsatte 2020 Bulkers for 14,6 millioner dollar, opp fra 6,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2019. Selskapet fikk et resultat før skatt på 3,6 millioner dollar, opp fra 1,3 millioner dollar for et år siden.

I fjerde kvartal 2020 leverte 2020 Bulkers en tce-rate på 20.500 dollar dagen.

I begynnelsen av november ble noteringen av aksjen overført fra Oslo Axess til Oslo Børs.