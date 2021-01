Bedre fra Stolt-Nielsen

Selv om volumene i kjemikalietankfarten ble noe redusert leverte Stolt Tankers bedre tall i tremånedersperioden september-november i fjor enn på samme tid i 2019. Det henger blant annet sammen med at mannskapsskifter gradvis er blitt mindre kompliserte å gjennomføre.

Med den siste tidens utvikling i coronapandemien er utsiktene mer usikre og det er ifølge selskpet vanskelig å si noe sikkert om resultatutviklingen fremover. Men Stolt-Nielsen har en solid kontraktsportefølje både i rederidelen, tankcontainer-divisjonen og på terminalsiden, og denne porteføljen begrenser en eventuell nedside.

For vel to uker siden ble det kjent at konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen arbeidet med planer om å synliggjøre de underliggende verdiene i Stolt-Nielsen-konsernet ved å børsnotere Stolt Sea Farm.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities ble engasjert som rådgivere i forbindelse med at selskapet ville utforske en mulig børsnotering.

Opp gjennom 30 år har Stolt-Nielsen bygget opp store verdier i landbasert oppdrett av piggvar og sjøtunge. Med utviklingen av ny oppdrettsteknologi mener konsernsjefen tiden er inne til å akselerere veksten i produksjonen.

Siden Stolt-Nielsen-aksjen bunnet ut på 69,60 kroner i mars i fjor har den steget 81 prosent til 126 kroner, som den sluttet på onsdag ettermiddag. På det meste har aksjen vært handlet til 132 kroner i år.

Flere meglerhus, blant dem Kepler Cheuvreux, har oppjustert sine kursmål på Stolt-Nielsen-aksjen den siste tiden. Kepler Cheuvreux har nå et kursmål på 151 kroner og mener det ligger nettoverdier på 25 kroner pr. aksje knyttet til oppdretsvirksomheten.