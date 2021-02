I fjor vår gikk tankmarkedet rett til himmels og i mars og april kunne stortankrederene nyte godt av rater på over 200.000 dollar dagen. Det er ekstremnivåer tatt i betraktning av break-even-nivået for en moderne VLCC ligger på rett i overkant av 20.000 dollar dagen. Utover sommeren og høsten ble det imidlertid adskillig «kjøligere» i tankmarkedet og rett over nyttår kollapset markedet fullstendig. Ratene falt ned i negativt territorium. Fortsatt er det slik at skipets bruttofrakt på flere av de aktuelle reisene ut fra Den arabiske gulfen ikke er tilstrekkelig til å dekke de reiseavhengige variable kostnadene til drivstoff og havneutgifter og reiseresultatet, målt i dollar pr. dag, kan da bli negativt.