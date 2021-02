To år senere økte eierandelen til 77,1 prosent i forbindelse med at Brookfield kjøpte ut Teekay Corporations eierandel i selskapet for 100 millioner dollar. Samtidig fremsatte det et tilbud om kjøp av de øvrige aksjene til kurs 1,05 dollar. Budet ble etterhvert økt til 1,55 dollar.