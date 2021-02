Etter en bunn tidligere i 2020 hentet det globale bilsalget seg opp igjen i fjerde kvartal og DNB Markets mener dette bør ha gitt støtte for inntjeningen i kvartalet. Samtidig mener analytikerne at det er større usikkerhet innen High & Heavy. Segmentet håndterer frakt av anleggsmaskiner, ikke minst for gruvesektoren, og vil ved god kapasitetsutnyttelse normalt oppnå bedre marginer enn bilfrakt.