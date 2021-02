Mer jobb for Höegh LNG

Ratene skal følge markedet for denne typen gasstankere, og ligger litt over det som ble oppnådd for «Höegh Gallant» og «Höegh Gannet» i 2020. Timecharteravtalene inkluderer alternativer som kan resultere i back-to-back sysselsetting med potensielt nye FSRU-oppdrag (floating storage and regasification unit).