Fredag presenterer Frontline sine kvartalstall. Det er ventet at det John Fredriksen-dominerte rederiet vil legge frem et driftsresultat på 10 millioner dollar for fjerde kvartal 2020, mot 132 millioner dollar i samme kvartal året før. Det viser gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt fra syv analytikere.