Driftsresultatet kom på minus 2,1 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra et tap på 6,3 millioner dollar i samme periode året før. For 2020 sett under ett kom driftsresultatet på minus 112,7 millioner dollar. Et stup ned fra 2019 da Diana fikk et driftsresultat på 17,6 millioner dollar.