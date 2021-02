Norbye OSM-sjef

Høsten 2019 etterfulgte Bjørn Sprotte OSM Maritime-gründeren Bjørn Tore Larsen som adm. direktør i ship management-selskapet med hovedkvarter i Arendal.

Etter at Sprotte nylig sluttet for å overta som leder for ship management-virksomheten i V.Group i Hamburg har Finn Amund Norbye ifølge TradeWinds gått inn som konsernsjef i OSM.

Norbye har arbeidet i systemet en stund allerede, der han begynte som finandirektør og senere ble adm. direktør i OSMs holdingselskap Optimum Maritime Holdings.

Tidligere har han ledet offshore serviceskipsrederiet Deep Sea Supply og ble ansatt som kommersiell direktør i Ålesund-rederiet Farstad Shipping, men takket nei til denne jobben. Istedet var han i en periode adm. direktør i boreutsyrsprodusenten MHWirth i Kristiansand.

Sjefen for OSM Europa, Geir Sekkesæter, har base i Arendal sammen med Norbye. Ole-Johan Haahjem leder det nye kontoret i Bergen og sjefen for virksomheten selskapet driver i Asia, Kjell Ove Breivik, har sin base i Singapore.

I gruppen inngår også datterselskapene OSM Crewing på Kypros og OSM Brasil.

Rask vekst

OSM har i løpet av det siste året overtatt ansvaret for den tekniske og bemanningsmessige driften av flåten til flere store rederier.

Det gjelder blant andre Kristian Jebsen Skipsrederi og Rieber Shipping i Bergen, Bergshav i Grimstad og John Fredriksen-selskapet SeaTeam Management i Singapore.

Dermed er flåten kommet opp i 250 skip. Hvis alle skip som selskapet har bemanningen av tas med, teller OSM-flåten nå 600 fartøyer.

Det amerikanske fondet Oaktree Capital Management kjøpte sommeren 2018 en eierandel på 49 prosent i OSM av Larsen.