Meglerhus: – Aksjen kan stige 36 prosent

Kepler Cheuvreux hever kursmålet på Höegh LNG fra 22 til 25 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset venter at utbytte vil bli kunngjort så snart alle ledige fartøy har faste kontrakter.

«Vår nåværende prognose er at et utbytte pr. aksje på 2 kroner i 2023 innebærer en avkastning på 10 prosent», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

For to uker siden ble det kjent at Höegh LNG hadde inngått en avtale med handelsselskapet Trafigura om utvidelse av kontrakten for gasstankeren «Höegh Gannet» med 12 måneder. Samtidig ble det klart at «Höegh Gallant» påbegynte en ny 12-månederskontrakt, også den med Trafigura. Höegh LNG opplyste også at rederiet var enig med Cheniere om en utvidelse på 12 måneder av den eksisterende timecharteravtalen for «Höegh Galleon».

Onsdag omsettes aksjen for 18,38 kroner, ned 1,7 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 36 prosent fra dagens nivå.